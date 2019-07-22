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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,26 azalışla 260,80 liradan tamamladı.

22.07.2019 17:20 Kapalıçarşı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,26 azalışla 260,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 260,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 261,30261,50 260,60260,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.722,00 1.743,00 1.717,001.738,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,30 242,30 238,00242,00
Lira(Tam) Ziynet 1.683,00 1.703,00 1.678,001.698,00
Yarım Ziynet 841,00 851,00 839,00 849,00
Çeyrek Ziynet 421,00 426,00
 420,00 425,00
Kaynak: AA
Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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