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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,11 azalışla 260,50 liradan tamamladı.

23.07.2019 17:12 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,11 azalışla 260,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 424,00 lira, Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 260,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,60260,80 260,30 260,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.717,001.738,00 1.715,00 1.736,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,00242,00 237,00 241,00
Lira(Tam) Ziynet 1.678,001.698,00 1.676,00 1.696,00
Yarım Ziynet 839,00 849,00 838,00 848,00
Çeyrek Ziynet 420,00 425,00
 419,00 424,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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