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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan tamamladı.

24.07.2019 17:12 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.748,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,30 260,50 262,00262,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.715,00 1.736,00 1.727,001.748,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 237,00 241,00 239,00244,00
Lira(Tam) Ziynet 1.676,00 1.696,00 1.687,001.707,00
Yarım Ziynet 838,00 848,00 844,00 854,00
Çeyrek Ziynet 419,00 424,00
 422,00427,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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