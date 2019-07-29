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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,42 azalışla 256,60 liradan tamamladı.

29.07.2019 17:27 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,42 azalışla 256,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 418,00 lira, Cumhuriyet altını 1.711,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 256,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
AlışSatış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 257,50257,70 256,40 256,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.697,00 1.718,00 1.690,00 1.711,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 235,00 239,00 233,80 237,80
Lira(Tam) Ziynet 1.658,00 1.678,00 1.651,00 1.671,00
Yarım Ziynet 829,00 839,00 826,00 836,00
Çeyrek Ziynet 415,00 420,00
 413,00 418,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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