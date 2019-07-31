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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan tamamladı.

31.07.2019 17:48 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 414,00 lira, Cumhuriyet altını 1.696,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,00 255,20 254,10254,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.680,00 1.701,00 1.675,001.696,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,60 236,60 232,00236,00
Lira(Tam) Ziynet 1.642,00 1.662,00 1.636,001.656,00
Yarım Ziynet 821,00 831,00 818,00828,00
Çeyrek Ziynet 410,00 416,00
 409,00 414,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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