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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,51 azalışla 253,00 liradan tamamladı.

01.08.2019 17:34 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,51 azalışla 253,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 253,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 254,10254,30 252,80253,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.675,001.696,00 1.666,001.687,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,00236,00 230,55 234,55
Lira(Tam) Ziynet 1.636,001.656,00 1.628,00 1.648,00
Yarım Ziynet 818,00828,00 814,00 824,00
Çeyrek Ziynet 409,00 414,00
 407,00 412,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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