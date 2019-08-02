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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan tamamladı.

02.08.2019 17:19 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.721,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,80253,00 258,00 258,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.666,001.687,00 1.700,00 1.721,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,55 234,55 235,30 239,30
Lira(Tam) Ziynet 1.628,00 1.648,00 1.661,00 1.681,00
Yarım Ziynet 814,00 824,00 831,00 841,00
Çeyrek Ziynet 407,00 412,00
 415,00 420,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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