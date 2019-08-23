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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 279,70 liradan tamamladı.

23.08.2019 17:14 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 artışla 279,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,30 278,50 279,50 279,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.834,00 1.855,00 1.842,00 1.863,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 255,00 259,00
Lira(Tam) Ziynet 1.792,00 1.812,00 1.800,00 1.820,00
Yarım Ziynet 896,00 906,00 900,00 910,00
Çeyrek Ziynet 448,00 453,00 450,00 455,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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