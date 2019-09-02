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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 285,20 liradan tamamladı.

02.09.2019 17:10 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 285,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 285,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 288,80 289,00 285,00 285,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.903,00 1.924,00 1.878,00 1.899,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,50 267,50 260,00 264,00
Lira(Tam) Ziynet 1.860,00 1.880,00 1.835,00 1.855,00
Yarım Ziynet 930,00 940,00 918,00 928,00
Çeyrek Ziynet 465,00 470,00 459,00 464,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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