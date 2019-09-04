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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 azalışla 282,50 liradan tamamladı.

04.09.2019 17:12 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 azalışla 282,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.881,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 282,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 284,00 284,20 282,30 282,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.872,00 1.893,00 1.860,00 1.881,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 259,00 263,00 257,50 261,50
Lira(Tam) Ziynet 1.829,00 1.849,00 1.818,00 1.838,00
Yarım Ziynet 915,00 925,00 909,00 919,00
Çeyrek Ziynet 457,00 462,00 455,00 460,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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