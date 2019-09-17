Haberler » Ekonomi » Haber

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 275,80 liradan tamamladı.

17.09.2019 17:34Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 275,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.837,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 275,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)275,00275,20275,60275,80
Cumhuriyet Ata Lira1.812,001.833,001.816,001.837,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)251,00255,00251,00255,00
Lira(Tam) Ziynet1.771,001.791,001.775,001.795,00
Yarım Ziynet886,00896,00888,00898,00
Çeyrek Ziynet443,00448,00444,00449,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:48 Motorin ve benzine zam
19:40 "IoT, bir daha çıkmamak üzere hayatımıza girdi"
19:32 Yalova'da 3. Aronya Hasat Şenliği
19:30 Bakan Turhan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile bir araya geldi
19:20 Avrupa borsaları Fransa hariç günü düşüşle kapattı
19:06 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:44 Borsada işlem hacmi sıralaması