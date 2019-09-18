Haberler » Ekonomi » Haber

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 274,70 liradan tamamladı.

18.09.2019 17:16Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 azalışla 274,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447,00 lira, Cumhuriyet altını 1.830,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 274,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)275,60275,80274,50274,70
Cumhuriyet Ata Lira1.816,001.837,001.809,001.830,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)251,00255,00250,00254,00
Lira(Tam) Ziynet1.775,001.795,001.768,001.788,00
Yarım Ziynet888,00898,00884,00894,00
Çeyrek Ziynet444,00449,00442,00447,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:36 Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı
19:30 Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi
19:02 Erzurum Ticaret Borsası
18:48 "BRICS küresel ekonominin yüzde 50'sini oluşturacak"
18:44 Seramiksan'dan Erzincan'da yeni mağaza açılışı
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler