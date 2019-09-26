Haberler » Ekonomi » Haber

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,61 azalışla 275,50 liradan tamamladı.

26.09.2019 17:16Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,61 azalışla 275,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,61 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)279,80280,00275,30275,50
Cumhuriyet Ata Lira1.844,001.865,001.814,001.835,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)255,00259,00251,00255,00
Lira(Tam) Ziynet1.802,001.822,001.774,001.794,00
Yarım Ziynet901,00911,00887,00897,00
Çeyrek Ziynet451,00456,00443,00448,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:42 Benzinde 26 kuruş indirim
17:31 Tbm / ağaoğlu: mutabakat sağlanırsa kredi yapılandırılabilir
17:29 Piyasa hacmi 220 milyar doların altına indi
17:29 Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı
17:26 Enerji Bakanı Dönmez'den deprem açıklaması
17:22 "Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok"
17:18 ECB'den makro ihtiyati önlem uyarısı