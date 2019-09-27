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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı.

27.09.2019 17:10Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,45 azalışla 271,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.809,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 271,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)275,30275,50271,30271,50
Cumhuriyet Ata Lira1.814,001.835,001.788,001.809,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)251,00255,00247,50251,50
Lira(Tam) Ziynet1.774,001.794,001.747,001.767,00
Yarım Ziynet887,00897,00874,00884,00
Çeyrek Ziynet443,00448,00437,00442,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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