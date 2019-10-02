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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 274,00 liradan tamamladı.

02.10.2019 17:36Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 274,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1.825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)270,60270,80273,80274,00
Cumhuriyet Ata Lira1.784,001.805,001.804,001.825,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)247,00251,00250,00254,00
Lira(Tam) Ziynet1.743,001.763,001.763,001.783,00
Yarım Ziynet871,00881,00882,00892,00
Çeyrek Ziynet436,00441,00441,00446,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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