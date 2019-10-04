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Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı haftanın son işlem gününü yüzde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 448 lira, cumhuriyet altını ise bin 835 liradan işlem gördü.

04.10.2019 17:10

Bugünkü kapanışta 275,50 liradan işlem gören gram altın günü düşüşle kapattı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448 lira, cumhuriyet altını bin 835 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü.

DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)277,90278,10275,30275,50
Cumhuriyet Ata Lira1.831,001.852,001.814,001.835,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)253,50257,50251,00255,00
Lira(Tam) Ziynet1.790,001.810,001.773,001.793,00
Yarım Ziynet895,00905,00886,00896,00
Çeyrek Ziynet448,00453,00443,00448,00

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Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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