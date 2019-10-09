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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 artışla 283,40 liradan tamamladı.

09.10.2019 17:10Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 artışla 283,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 461,00 lira, Cumhuriyet altını 1.887,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,85 yükselişle 283,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)280,80281,00283,20283,40
Cumhuriyet Ata Lira1.850,001.871,001.866,001.887,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)256,00260,00258,30262,30
Lira(Tam) Ziynet1.808,001.828,001.824,001.844,00
Yarım Ziynet904,00914,00912,00922,00
Çeyrek Ziynet452,00457,00456,00461,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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