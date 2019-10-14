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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,89 artışla 285,20 liradan tamamladı.

14.10.2019 17:16Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,89 artışla 285,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,89 yükselişle 285,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)279,70279,90285,00285,20
Cumhuriyet Ata Lira1.843,001.864,001.878,001.899,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)255,00259,00260,00264,00
Lira(Tam) Ziynet1.801,001.821,001.835,001.855,00
Yarım Ziynet901,00911,00918,00928,00
Çeyrek Ziynet450,00455,00459,00464,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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