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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamladı.

16.10.2019 17:24Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 281,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, Cumhuriyet altını 1.875,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)281,80282,00281,30281,50
Cumhuriyet Ata Lira1.857,001.878,001.854,001.875,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)257,00261,00256,50260,50
Lira(Tam) Ziynet1.815,001.835,001.812,001.832,00
Yarım Ziynet907,00917,00906,00916,00
Çeyrek Ziynet454,00459,00453,00458,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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