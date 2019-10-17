Haberler » Ekonomi » Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 282,50 liradan tamamladı.

17.10.2019 17:15Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 282,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.881,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 282,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)281,30281,50282,30282,50
Cumhuriyet Ata Lira1.854,001.875,001.860,001.881,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)256,50260,50257,50261,50
Lira(Tam) Ziynet1.812,001.832,001.818,001.838,00
Yarım Ziynet906,00916,00909,00919,00
Çeyrek Ziynet453,00458,00455,00460,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:20 Piyasalarda gün sonu
18:18 Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:12 Borsa günü yükselişle tamamladı
18:07 Esnaf ve Sanatkarlara E-Ticaret ve İhracat Eğitimi
18:11 BİST100 yüzde 0.81 yükseldi, dolar 5.85 lirada
18:09 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin) Esnaf, yeni...
17:56 Zeytin hasadında makineleşmeye destek
17.10.2019 18:34:31