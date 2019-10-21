Haberler » Ekonomi » Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,01 artışla 280,00 liradan tamamladı.

21.10.2019 17:16Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,01 artışla 280,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,01 yükselişle 280,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,00277,20279,80280,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.825,001.846,001.844,001.865,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,60256,60255,00259,00
Lira(Tam) Ziynet 1.784,001.804,001.802,001.822,00
Yarım Ziynet 892,00902,00901,00911,00
Çeyrek Ziynet 446,00451,00450,00455,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:56 Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar lira
17:51 Suriye sınırına sevkiyat
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
17:43 Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar TL oldu
17:46 Çevreci fabrika halkın sesine kulak verdi
17:39 'Kız Kardeşim Eğitim Tırı' Ispartalı kadınlarla buluştu
17:36 Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'taki üslere gidiyor
21.10.2019 18:04:57