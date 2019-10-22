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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 279,00 liradan tamamladı.

22.10.2019 17:12Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 279,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.858,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,80280,00278,80279,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.844,001.865,001.837,001.858,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00259,00254,00258,00
Lira(Tam) Ziynet 1.802,001.822,001.796,001.816,00
Yarım Ziynet 901,00911,00898,00908,00
Çeyrek Ziynet 450,00455,00449,00454,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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