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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,15 azalışla 275,20 liradan tamamladı.

30.10.2019 17:12Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,15 azalışla 275,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,15 düşüşle 275,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,20278,40275,00275,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.833,001.854,001.812,001.833,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,70257,70251,00255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.792,001.812,001.771,001.791,00
Yarım Ziynet 896,00906,00876,00886,00
Çeyrek Ziynet 448,00453,00443,00448,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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