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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 azalışla 276,80 liradan tamamladı.

04.11.2019 17:26Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 azalışla 276,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450,00 lira, Cumhuriyet altını 1.844,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 276,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,50277,70276,60276,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.829,001.850,001.823,001.844,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00257,00252,00256,00
Lira(Tam) Ziynet 1.787,001.807,001.781,001.801,00
Yarım Ziynet 894,00904,00891,00901,00
Çeyrek Ziynet 447,00452,00445,00450,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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