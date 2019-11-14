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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan tamamladı.

14.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:14Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,30270,50 271,60271,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.782,001.803,00 1.790,001.811,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,50252,50 247,70251,70
Lira (Tam) Ziynet 1.741,001.761,00 1.749,001.769,00
Yarım Ziynet 871,00881,00 875,00885,00
Çeyrek Ziynet 436,00441,00
437,00442,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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