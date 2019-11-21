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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 azalışla 269,20 liradan tamamladı.

21.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:08Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 azalışla 269,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 435,00 lira, Cumhuriyet altını 1.794,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 269,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,80270,00269,00269,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.778,001.799,001.773,001.794,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00250,00245,00249,00
Lira(Tam) Ziynet 1.738,001.758,001.732,001.752,00
Yarım Ziynet 869,00879,00866,00876,00
Çeyrek Ziynet 435,00440,00433,00435,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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