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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 artışla 270,20 liradan tamamladı.

02.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:14Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 artışla 270,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 270,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 268,80269,00270,00270,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.771,001.792,001.779,001.800,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00249,00246,30250,30
Lira(Tam) Ziynet 1.731,001.751,001.739,001.759,00
Yarım Ziynet 866,00876,00869,00879,00
Çeyrek Ziynet 433,00438,00435,00440,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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