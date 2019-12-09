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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 artışla 273,70 liradan tamamladı.

09.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:18Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 artışla 273,70 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.823,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 273,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,80272,00273,50273,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.791,001.812,001.802,001.823,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 248,00252,00249,50253,50
Lira(Tam) Ziynet 1.750,001.770,001.761,001.781,00
Yarım Ziynet 875,00885,00881,00891,00
Çeyrek Ziynet 438,00443,00440,00445,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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