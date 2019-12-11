Haberler » Ekonomi » Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 273,80 liradan tamamladı.

11.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:26Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 273,80 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.824,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 273,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,80274,00273,60273,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.804,001.825,001.803,001.824,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00254,00250,00254,00
Lira(Tam) Ziynet 1.763,001.783,001.762,001.782,00
Yarım Ziynet 882,00892,00881,00891,00
Çeyrek Ziynet 441,00446,00440,00445,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Ekonomi
17:53 Gaziantep'te, uluslararası ayakkabı fuarı açıldı - Ekonomi
17:49 İnegöl tarımda şahlanıyor - Ekonomi
17:46 New York borsası karışık seyirle açıldı - Ekonomi
17:38 Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
17:07 455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı - Ekonomi
14:30 İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi - Ekonomi
14:07 Kahramanmaraşlı esnaf 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı - Ekonomi
13:26 Türkiye'den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığı iddia edildi - Ekonomi
12:59 Silivri'de köylülerin su faturasına yüzde 400 zam yapıldı! İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı - Ekonomi
11.12.2019 18:00:00