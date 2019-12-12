Haberler » Ekonomi » Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 artışla 276,20 liradan tamamladı.

12.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:20Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 artışla 276,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,60273,80276,00276,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.803,001.824,001.819,001.840,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00254,00252,00256,00
Lira(Tam) Ziynet 1.762,001.782,001.778,001.798,00
Yarım Ziynet 881,00891,00889,00899,00
Çeyrek Ziynet 440,00445,00444,00449,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:40 Borsada değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:34 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
18:34 Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
18:14 Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul rekor kırdı - Ekonomi
17:59 İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak - Ekonomi
17:34 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor - Ekonomi
16:57 Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff: ABD ve Çin'le rekabet için AB şart - Ekonomi
15:20 Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı - Ekonomi
12.12.2019 18:55:10