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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 275,20 liradan tamamladı.

13.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:30Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 275,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,00276,20275,00275,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.819,001.840,001.812,001.833,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00256,00251,00255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.778,001.798,001.771,001.791,00
Yarım Ziynet 889,00899,00886,00896,00
Çeyrek Ziynet 444,00449,00443,00448,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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