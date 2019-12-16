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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 artışla 278,20 liradan tamamladı.

16.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:14Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 artışla 278,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.853,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 278,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,00275,20278,00278,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.812,001.833,001.832,001.853,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00255,00253,50257,50
Lira(Tam) Ziynet 1.771,001.791,001.790,001.810,00
Yarım Ziynet 886,00896,00895,00905,00
Çeyrek Ziynet 443,00448,00448,00453,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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