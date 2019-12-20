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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 282,70 liradan tamamladı.

20.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:58 Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 282,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,00282,20 282,50282,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.858,001.879,001.862,00 1.883,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,00261,00 257,65261,65
Lira(Tam) Ziynet 1.816,001.836,00 1.819,00 1.839,00
Yarım Ziynet 908,00918,00 910,00 920,00
Çeyrek Ziynet 454,00459,00
 455,00 460,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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