Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 282,70 liradan tamamladı. İstanbul
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
| Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|282,00
|282,20
| 282,50
|282,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.858,00
|1.879,00
|1.862,00
| 1.883,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|257,00
|261,00
| 257,65
|261,65
|Lira(Tam) Ziynet
|1.816,00
|1.836,00
| 1.819,00
| 1.839,00
|Yarım Ziynet
|908,00
|918,00
| 910,00
| 920,00
|Çeyrek Ziynet
|454,00
|459,00
| 455,00
| 460,00