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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 284,00 liradan tamamladı.

23.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:20 Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 284,00 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 462,00 lira, Cumhuriyet altını 1.892,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 284,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,50 282,70 283,80 284,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.862,00 1.883,00 1.871,00 1.892,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,65 261,65 259,00 263,00
Lira(Tam) Ziynet 1.819,00 1.839,00 1.828,00 1.848,00
Yarım Ziynet 910,00 920,00 914,00 924,00
Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 457,00 462,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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