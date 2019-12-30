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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 azalışla 289,20 liradan tamamladı.

30.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:28 Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 azalışla 289,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.926,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 289,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 289,30289,50 289,00 289,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.907,001.928,00 1.905,00 1.926,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 264,00268,00 263,50 267,50
Lira(Tam) Ziynet 1.863,001.883,00 1.861,00 1.881,00
Yarım Ziynet 932,00942,00 931,00 941,00
Çeyrek Ziynet 466,00471,00 465,00 470,00

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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