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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 artışla 291,20 liradan tamamladı.

31.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:22 Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 artışla 291,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 474,00 lira, Cumhuriyet altını 1.939,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,69 yükselişle 291,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 289,00 289,20 291,00 291,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.905,00 1.926,00 1.918,00 1.939,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,50 267,50 265,50 269,50
Lira(Tam) Ziynet 1.861,00 1.881,00 1.874,00 1.894,00
Yarım Ziynet 931,00 941,00 937,00 947,00
Çeyrek Ziynet 465,00 470,00 469,00 474,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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