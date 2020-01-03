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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 297,30 liradan tamamladı.

03.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:30 Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 297,30 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 292,70 292,90 297,10 297,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.929,00 1.950,00 1.958,00 1.979,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,00 271,00 271,00 275,00
Lira(Tam) Ziynet 1.885,00 1.905,00 1.913,00 1.933,00
Yarım Ziynet 943,00 953,00 957,00 967,00
Çeyrek Ziynet 471,00 476,00 478,00 483,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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