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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,88 artışla 302,90 liradan tamamladı.

06.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:20 Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,88 artışla 302,90 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 493,00 lira, Cumhuriyet altını 2.016,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,88 yükselişle 302,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 297,10 297,30 302,70 302,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.958,00 1.979,00 1.995,00 2.016,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 271,00 275,00 276,00 280,00
Lira(Tam) Ziynet 1.913,00 1.933,00 1.950,00 1.970,00
Yarım Ziynet 957,00 967,00 975,00 985,00
Çeyrek Ziynet 478,00 483,00 488,00 493,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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