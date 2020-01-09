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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,68 azalışla 293,70 liradan tamamladı.

09.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:50Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,68 azalışla 293,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,68 düşüşle 293,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,60301,80293,50293,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.988,002.009,001.934,001.955,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 275,00279,00267,70271,70
Lira(Tam) Ziynet 1.942,001.962,001.890,001.910,00
Yarım Ziynet 971,00981,00945,00955,00
Çeyrek Ziynet 486,00491,00
473,00478,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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