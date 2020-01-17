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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 294,80 liradan tamamladı.

17.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:44Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 294,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBECUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 292,30292,50294,60294,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.927,001.948,001.942,001.963,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 266,50270,50269,00273,00
Lira(Tam) Ziynet 1.883,001.913,001.897,001.917,00
Yarım Ziynet 941,00951,00949,00959,00
Çeyrek Ziynet 471,00476,00475,00480,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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