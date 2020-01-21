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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 296,40 liradan tamamladı.

21.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:12Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 296,40 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.973,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 296,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)296,90297,10 296,20296,40
Cumhuriyet Ata Lira1.957,001.978,001.952,001.973,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)270,80274,80270,00274,00
Lira (Tam) Ziynet1.912,001.932,001.908,001.928,00
Yarım Ziynet956,00976,00 954,00964,00
Çeyrek Ziynet478,00483,00477,00482,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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