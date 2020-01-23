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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı.

23.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:28Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)296,50296,80 297,00297,20
Cumhuriyet Ata Lira1.954,001.975,001.957,001.978,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)270,40274,40 271,00275,00
Lira (Tam) Ziynet1.909,001.929,001.913,001.933,00
Yarım Ziynet955,00965,00 956,00966,00
Çeyrek Ziynet477,00482,00
478,00483,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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