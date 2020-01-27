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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan tamamladı.

27.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:32Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.015,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)298,30298,50 302,50302,70
Cumhuriyet Ata Lira1.966,001.987,00 1.994,002.015,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)272,00276,00 276,00280,00
Lira (Tam) Ziynet1.921,001.941,00 1.948,001.968,00
Yarım Ziynet961,00971,00 974,00984,00
Çeyrek Ziynet480,00485,00
487,00492,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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