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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan tamamladı.

30.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:16Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)301,20301,40303,70303,90
Cumhuriyet Ata Lira1.985,002.006,00 2.001,002.022,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)274,70278,80 277,00281,00
Lira (Tam) Ziynet1.940,001.960,00 1.956,001.976,00
Yarım Ziynet970,00980,00 978,00988,00
Çeyrek Ziynet485,00490,00
489,00494,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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