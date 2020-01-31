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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan tamamladı.

31.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:22Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)303,70303,90 303,80304,00
Cumhuriyet Ata Lira2.001,002.022,00 2.002,002.023,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)277,00281,00 278,00282,00
Lira (Tam) Ziynet1.956,001.976,00 1.957,001.977,00
Yarım Ziynet978,00988,00 979,00989,00
Çeyrek Ziynet489,00494,00
490,00495,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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