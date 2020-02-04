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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 300,20 liradan tamamladı.

04.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:28Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 300,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 488,00 lira, Cumhuriyet altını 1.998,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 düşüşle 300,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 303,70303,90300,00300,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.001,002.022,001.977,001.998,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 277,00281,00273,50277,50
Lira(Tam) Ziynet 1.956,001.976,001.932,001.952,00
Yarım Ziynet 978,00988,00966,00976,00
Çeyrek Ziynet 489,00494,00483,00488,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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