Haberler » Ekonomi » Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 azalışla 299,50 liradan tamamladı.

05.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:32Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 azalışla 299,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 487,00 lira, Cumhuriyet altını 1.993,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 299,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 300,00300,20299,30299,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.977,001.998,001.972,001.993,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 273,50277,50273,00277,00
Lira(Tam) Ziynet 1.932,001.952,001.928,001.948,00
Yarım Ziynet 966,00976,00964,00974,00
Çeyrek Ziynet 483,00488,00482,00487,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:27:24