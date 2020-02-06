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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 artışla 301,20 liradan tamamladı.

06.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:26Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 artışla 301,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 yükselişle 301,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 299,30299,50301,00301,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.972,001.993,001.984,002.005,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 273,00277,00274,50278,50
Lira(Tam) Ziynet 1.928,001.948,001.939,001.959,00
Yarım Ziynet 964,00974,00969,00979,00
Çeyrek Ziynet 482,00487,00485,00490,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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