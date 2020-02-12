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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 304,20 liradan tamamladı.

12.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:30Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 304,20 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.024,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 304,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 304,80305,00304,00304,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.009,002.030,002.003,002.024,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 278,00282,00277,30281,30
Lira(Tam) Ziynet 1.963,001.983,001.958,001.978,00
Yarım Ziynet 981,00991,00979,00989,00
Çeyrek Ziynet 491,00496,00489,00494,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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