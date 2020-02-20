Haberler » Ekonomi » Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 artışla 317,00 liradan tamamladı.

20.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:30Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 artışla 317,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 515,00 lira, Cumhuriyet altını 2.109,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 yükselişle 317,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 313,30313,50316,80317,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.065,002.086,002.088,002.109,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 286,00290,00289,00293,00
Lira(Tam) Ziynet 2.018,002.038,002.040,002.060,00
Yarım Ziynet 1.009,001.019,001.020,001.030,00
Çeyrek Ziynet 504,00509,00510,00515,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:25:28